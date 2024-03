Nuova rotatoria nella zona artigianale: "La vogliono i lavoratori"

"Domani – annuncia l’assessore Enzo Belloni – inizieranno i lavori per realizzare una rotatoria sperimentale su via del Foglia laddove si interseca con via Casali e con via Bartolucci (foto). Questo provvedimento risponde ad una esigenza espressa più volte dal quartiere. In quel punto della zona artigianale, infatti, serviva maggiore fluidità a riduzione dei rischi. La rotatoria agevolerà il passaggio, in sicurezza, dei mezzi pesanti, garantendo la convivenza sostenibile, eliminando i punti ciechi, con i veicoli di minore portata".