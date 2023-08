Nuove antenne, prime lamentele

Due nuovi ripetitori a Piansevero preoccupano i residenti. Le due antenne sono state aggiunte la settimana scorsa sul tetto del condominio tra via Commandino e via Salvemini, dove c’è anche l’ex hotel Piero della Francesca. "In tanti nella zona, inclusa me – ci scrive Anna Maria Paolucci – sono molto preoccupati della aggiunta di due ulteriori ripetitori (nella foto, quelli più in alto), fatta nel totale silenzio, senza alcun preavviso alla popolazione. Ci preoccupano gli effetti che queste possono dare alla nostra salute, ricordando che a pochi passi ci sono un ospedale, scuole elementari e superiori, negozi, tanti abitanti. Vorremmo avere spiegazioni".