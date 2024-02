Nuovi posti a pagamento. Viale della Liberazione: 20 parcheggi diventano blu

Da bianchi a blu: saranno una ventina gli stalli che nel parcheggio Porta Rimini, in viale della Liberazione, da gratuiti passeranno ad essere a pagamento, dalle 9 alle 19, tutti i giorni eccetto nei festivi. Nei prossimi giorni Pesaro Parcheggi interverrà per modificare la segnaletica. Enzo Belloni, assessore alla mobilità, smentisce che l’operazione sia fatta per fare cassa. Giustifica, inoltre, l’operazione nell’ottica di compensare gli stalli persi dai residenti in ztl per via dell’impianto delle nuove isole ecologiche. "Non è per fare cassa. Al contrario – spiega Belloni – è una operazione che vuole garantire la vivibilità del centro storico, prima di tutto, proprio ai residenti della zona a traffico limitato e poi alle attività economiche". Secondo l’assessore i 20 posti contrassegnati dalle strisce blu in viale della Liberazione, ora bianchi, agevoleranno le attività economiche spingendo la rotazione e faciliteranno i residenti della zona a traffico limitato del centro storico perché questi, come in tutte le altre strisce blu della città sono esentati dal pagare la sosta in due archi temporali specifici: dalle 13 alle 15 e dalle 18 alle 10 del giorno dopo.

Chiediamo conferma a Belloni: "Sì è così: chi risiede all’interno della zona a traffico limitato del centro storico è esentato dal pagare il parcheggio contrassegnato dalle strisce blu proprio in quelle due fasce orarie specifiche". Il dubbio sorge spontaneo: in quanti lo sanno? "Quanti siano a saperlo non lo so, ma sono molti: è così da tanto tempo. Invece pochi residenti della zona a traffico limitato sanno che qualora non riuscissero a trovare posto in centro possono parcheggiare, esenti dal biglietto e senza limiti di orario sulle strisce blu tra viale Fiume e via Mascagni, nel tratto di traverse incluse tra la Statale e via Cesare Battisti".

Cosa vuol dire senza limite di orario? "Chi è residente all’interno della zona a traffico limitato del centro può parcheggiare sulle strisce blu della zona mare indicata, anche per intere settimane senza dover pagare nulla: sono esentati". Riguardo al recupero di stalli per i residenti della ztl del centro storico, interessati dall’impianto delle isole ecologiche, Belloni annuncia che "altri quattro parcheggi li abbiamo ricavati in via don Minzoni, all’altezza dell’ex sede dell’anagrafe, dove un tempo c’era un distributore di carburante: sono delimitate dalle strisce gialle".

Perché anche in via Liberazione non avete usato il giallo? "Ricordiamo che le gialle destinano i parcheggi solo ai residenti: nessuna altro può sostare. In viale della Liberazione, avendo molti parcheggi bianchi in via dell’Acquedotto e alla Stazione ferroviaria, abbiamo optato per precludere la sosta a meno persone possibile: le strisce blu garantiscono la rotazione e quindi una maggiore disponibilità di parcheggi".

Solidea Vitali Rosati