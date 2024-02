Nuovo ecografo e un ambulatorio in più

All’ospedale di Urbino arrivano un nuovo macchinario e un nuovo ambulatorio. Il Santa Maria della Misericordia si dota di un ecografo per il reparto di Cardiologia, nel reparto di Medicina Interna è stato inaugurato l’ambulatorio di “diagnostica vascolare e malattia tromboembolica venosa“. "Un altro passaggio verso l’abbattimento delle liste di attesa" spiega il direttore generale Ast PU Nadia Storti". L’ecografo, per un valore di circa 76mila euro, ha un sistema 3D con numerosi software e moduli di calcolo avanzati, sonde volumetriche incluso trasduttore transesofageo volumetrico ed è dotato di innovativa piattaforma di elaborazione delle immagini, per applicazioni cardiache avanzate 2D e 4D. "Una dotazione top level – spiega il direttore della Cardiologia dell’Ospedale di Urbino Paolo Busacca – che rappresenta l’eccellenza nella diagnostica cardiologica, offrendo un impatto significativo sulla pratica clinica". "Un ambulatorio strategico – aggiunge Luciano Mucci direttore Ff della Medicina Interna – che prevede l’esecuzione di: ecocolordoppler vascolari e visite internistiche per malattia tromboembolica venosa".