Obi entra: espulso dopo 16 minuti. Karlsson non brilla come sempre

Neri F. 6. Attento, anche se non sempre impeccabile. In un’occasione si salva con l’aiuto del palo. Sul gol (zampata sottomisura) non sembra avere colpe.

Da Pozzo 6. Deve vedersela con l’uomo più temibile (Ianesi), se la cava limitandolo, soprattutto nelle conclusioni.

Nel primo tempo un paio di ottime chiusure. Un suo cross (rara sortita) quasi costringe all’autogol Ignacchiti (31’ st Neri G.M. ng).

Tonucci 6. Sarebbe tra i migliori (tempismo nelle chiusure e un gol sfiorato), se non arrivasse il gol finale nelle zone di competenza.

Zagnoni 5,5. Non commette errori vistosi, però stenta a garantire una costruzione decente dal basso. Sul gol, come sopra.

Mattioli 5,5. Schierato a sinistra, fatica a tenere Benedetti. Sempre sulla difensiva, offre scarso appoggio alla costruzione.

Iervolino 5,5. Qualche palla rubata, tante corse a vuoto. Sciupa una promettente penetrazione in area (20’ st Obi 5. Che dire? Al debutto a Olbia, subito infortunato; al debutto al Benelli, 48 giorni dopo, subito espulso).

Di Paola 6. Il tacco per la rasoiata di Nicastro è la cosa più bella. Scodella qualche buon pallone sui piazzati. Per il resto tanta volontà e altrettanta fatica nel verticalizzare.

Rossetti 6. Aggressivo, non sempre lucido. Innesca un’ottima ripartenza che Mamona vanifica con un tiraccio (20’ st Nina 5,5. Fatica a ritagliarsi qualche giocata nell’inedito centrocampo post sostituzioni).

Karlsson 5,5. Una conclusione in tutta la partita, giocata spesso spalle alla porta. Fatica anche a difendere i palloni.

Mamona 5,5. Arriva sul fondo una sola volta. Fa ammonire Pretato. Quando gli arriva l’assist per la conclusione in area, spara alto (13’ st Pucciarelli 6. Con lui migliorano le connessioni; porta un pericolo su angolo).

Nicastro 6. Troppo lontano dalla porta. Ripulisce diversi palloni. Chiama Vivoli a un difficile intervento e sfiora la traversa sugli sviluppi di un angolo (20’ st Molina 6. Su butta su tutti i palloni, anche se fatica a stare in piedi).

Pontedera: Vivoli 6; Espeche 7, Calvani 6, Pretato 6 (34’ st Guidi ng); Perretta 6, Lombardi 6,5 (34’ st Provenzano ng, Ignacchiti 6, Angori 6,5; Benedetti 6,5 (22’ st Delpupo 6), Ianesi 6,5 (41’ st Selleri ng); Ganz 5,5 (34’ st Peli 6,5).

Arbitro: Pezzopane di L’Aquila 6. Governa la partita, con qualche piccola sbavatura. Sugli episodi dubbi in area sorvola sempre.