Oggi all’Alexander i libri di Acquaviva

Oggi alle ore 19 nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste 20 a Pesaro, è prevista la presentazione dei libri di Grazia Acquaviva. “Il Tam Tam dell’armonia“ è una favola che racconta attraverso l’incontro della protagonista, Delma, con un extraterrestre, di come la Terra sia a rischio; “Angelica e Rebecca“, racconta la storia di una ragazza che, trovandosi al confine tra la vita e la morte, vive delle esperienze extracorporali che le consentiranno di rapportare i valori che vanno perdendosi, alle esperienze di ognuno di noi, con le relative conseguenze. Tutto questo attraverso le storie di 10 personaggi che “incontrerà“ attraverso il suo spirito; “Alzatevi in piedi“: è un libro dedicato alle donne crocerossine, vittime dell’amore. Le storie che racconta, sono frutto di contatti personali avuti con ognuna di queste donne le quali, con grande forza, hanno tentato di liberarsi della loro “schiavitù“ ed hanno, in molti casi, riacquistato la loro dignità. E’ un manuale per imparare ad amarsi, per poi saper amare in modo più equilibrato, senza farsi distruggere. “E vissero per sempre felici e contenti“ mentre l’ultimo pubblicato è “La fonte della resilienza“.

l. d.