Oltre 500 anziani a Tre Ponti per "Questa calda terza età"

Si sono presentati almeno 500 anziani alla festa "Questa calda terza età", l’iniziativa che da 33 anni accompagna l’estate fanese con una serie di attività a loro dedicate. A Tre Ponti, alla cena preparata con maestria dalle cuoche della Cooperativa, sono arrivati anche due gruppi provenienti da Mondavio e da Pergola. Al momento conviviale è seguita la consegna di un riconoscimento a tutti i circoli ricreativi partecipanti, e le premiazioni dei vincitori delle gare di burraco e briscola e dei primi tre classificati al corso di fotografia. Un omaggio è stato consegnato a Tarcisio Magrini e Alberto Montagna per il supporto dato a diversi giovani che hanno riqualificato alcuni spazi pubblici della città. Così come è stato riconosciuto l’impegno di Lino Sabbatini, Loris Rosati e Livio Zefelippo, per il loro impegno costante nel volontariato a favore delle persone più sole.