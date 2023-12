Omaggio alla memoria di Grottoli dagli amici de “I Fanigiulesi“

Domani nel restaurato complesso di Santa Barbara alle 17,30 la compagnia teatrale “I Fanigiulesi“ terrà un incontro dedicato al ricordo dell’opera e della figura di Giorgio Grottoli, classe 1942, cultore di cose e memorie forsempronesi. La serata si intitola “Un d’Fosombron: viaggio nelle atmosfere forsempronesi con le opere di Marco Grottoli“.

L’incontro vuol essere un omaggio a una persona che purtroppo non c’è più, ma che ha lasciato un grato ricordo in quanti lo hanno conosciuto.

Per mestiere fu responsabile amministrativo dell’azienda sanitaria locale, ma non abbandonò mai la sua vocazione più genuina e vera, quella di “cantastorie“ della vecchia Fossombrone. Negli anni ha saputo animare la scena della vita cittadina con le sue interpretazioni teatrali, le sue poesie in dialetto e i suoi disegni, tutti omaggi appassionati a una città che era parte imprescindibile della sua identità. Nel corso della serata i “Fanigiulesi“, con i quali Marco collaborò in diversi spettacoli racconteranno la Fossombrone di una volta attraverso la recitazione delle poesie di Marco, le sue brevi, ma incisive, introduzioni alle medesime, la proiezione dei suoi disegni; e ricordandolo con l’intervento di alcuni amici e attraverso aneddoti teatrali. L’iniziativa è organizzata con la collaborazione della famiglia, il patrocinio del Comune di Fossombrone e la gentile concessione del complesso di Santa Barbara (un tempo era il Cinema Italia, il "cinema dei preti") da parte del prof Franco Cicerchia.

a. b.