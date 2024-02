One man show di Arturo Brachetti. Quattro date al teatro Rossini

Le incredibili trasformazioni di Arturo Brachetti ad aprile a Pesaro. Dopo più di 720.000 spettatori, 600 repliche, 140 teatri visitati in Italia ed in Europa, circa 12.000 foto con il pubblico dopo lo spettacolo e innumerevoli sold out e standing ovation, Brachetti, il più grande trasformista al mondo, riparte con un nuovo tour di 41 spettacoli tra cui la tappa pesarese. L’appuntamento con "Solo the Legend of quick change" è al teatro Rossini con ben quattro esibizioni: giovedì 11 aprile e venerdì 12 aprile alle 21, sabato 13 aprile alle 19 e domenica 14 aprile alle 17. In "Solo" protagonista è il trasformismo, quell’arte che ha reso Brachetti celebre in tutto il mondo e che in questo spettacolo la fa da padrone con oltre 65 personaggi, molti ideati appositamente per questo show, che appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente. Questa settima stagione si aprirà a Fabriano il 9 marzo per concludersi a Torino dal 14 al 19 maggio e poi proseguire all’estero, in particolare a Barcellona ed Edimburgo, ospite del ’Fringe Festival’, uno dei più autorevoli palcoscenici internazionali.