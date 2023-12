“Operetta e dintorni“. Si festeggia il Natale

Si intitola “Operetta e dintorni“ ed è in programma domani alle ore 21,15 al Cinema Teatro di Loreto il “Concerto di Natale“ dell’Orchestra Fiati di Candelara con la partecipazione del soprano Reiko Higa e del tenore Alessandro Moccia. Pur mantenendo un’impronta dilettantistica, la banda di Candelara ha intrapreso un percorso musicale di formazione che parte dalla propria scuola di musica, con la presenza di più docenti specifici per ogni strumento. La banda, che vede alla guida il Maestro urbinate Michele Mangani (uno dei più quotati nel settore bandistico a livello internazionale, docente di Conservatorio, compositore di brani bandistici e vincitore di molteplici concorsi per composizioni nazionali ed internazionali); sta crescendo in termini qualitativi con esecuzioni pubbliche di sempre maggior spessore e successo.

In questi anni si è sviluppata una crescita del gruppo sino a diventare un’orchestra di Fiati. La professionalità è diventata una caratteristica della banda. Particolare attenzione in sede di prove viene data agli aspetti tecnici del bilanciamento, all’intonazione e cura del suono e nella ricerca della valorizzazione dei vari componenti. Grande importanza è data anche alla scelta del repertorio che contribuisce a potenziare le qualità delle esecuzioni. Nel concerto in programma verranno eseguite musiche di Johann Strauss, Carlo Lombardo, V. Ranzato, Franz Lehar, Ralph Benatzky, Irving Berling trascritte ed elaborate per l’orchestra di Fiati dal Maestro Michele Mangani. Il concerto, con ingresso libero, è inserito a conclusione della settimana di festeggiamenti della parrocchia di Loreto in occasione della Festa della Madonna di Loreto che quest’anno si celebra proprio domani.

