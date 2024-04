Ora la pesca si chiama ’Rossini fishing’

Si è costituta l’associazione Rossini Fishing team per la valorizzazione delle bellezze marine. La serata inaugurale ha segnato l’inizio di un progetto ambizioso e promettente, sotto la guida del presidente Filippo Sanchini e del suo dinamico consiglio di amministrazione. Nata dall’unione di alcuni amici con una forte passione per la pesca, l’associazione Rossini Fishing Team si propone di diventare un punto di riferimento nella promozione della pesca sportiva, con un occhio attento alla conservazione degli ecosistemi marini. Gli obiettivi sono chiari: sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela del mare e dei suoi abitanti, valorizzare la biodiversità marina e costiera, e infine, promuovere la pesca come attività turistica, accessibile a tutti. Le attività previste sono molteplici e spaziano dall’organizzazione di eventi e gare di pesca, alla realizzazione di programmi didattici e divulgativi, fino allo studio e al monitoraggio dell’ambiente marino. L’approccio dell’associazione è quello di unire l’aspetto ludico e sportivo della pesca con l’educazione ambientale e la ricerca scientifica, per una conoscenza approfondita e rispettosa dell’ambiente marino. La serata inaugurale ha visto la partecipazione di illustri ospiti tra cui l’assessore Riccardo Pozzi, l’assessore Mila della Dora, l’avvocato Alessandro Fiumani e il colonnello dei carabinieri Forestali Giuseppe Tedeschi. "Questa significativa presenza - ha sottolineato i presidente Filippo Sanchini - testimonia il sostegno e l’interesse che circonda l’iniziativa, nonché la sua rilevanza nel contesto sociale e culturale della comunità. La Rossini Fishing Team si pone come modello di come sport e tutela ambientale possano non solo coesistere ma potenziarsi reciprocamente. La passione per la pesca diventa così un veicolo per promuovere valori di sostenibilità, educazione e inclusione sociale".

l. d.