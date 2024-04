Ore 8, lezione di umido: piove alla Montesi

"Infiltrazioni alla scuola primaria Montesi".

E’ quanto denunciano i consiglieri comunale di Fano 5Stelle, Francesco Panaroni e Giovanni Fontana. La pioggia di l’altro ieri è stata sufficiente a ricoprire di acqua il soffitto di due aule con disagi per i bambini e lamentele da parte dei genitori.

"Non è possibile – aggiungono i due consiglieri d’opposizione – che alla prima pioggia ci siano infiltrazioni di acqua nelle aule, come si vede dalla fotografie. In caso di vittoria alle prossime elezioni amministrative de I Progressisti – aggiungono i consiglieri M5S – il candidato sindaco Stefano Marchegiani, tra le sue priorità avrà quello di mettere in sicurezza le varie scuole comunali ed evitare quanto successo alla primaria Montesi di S.Orso".

E ancora, i consiglieri Panaroni e Fontana: "Vanno benissimo i nuovi edifici scolastici, ma da subito si devono sanare le situazioni esistenti con serietà, programmazione e con interventi continui".

Per fortuna un inverno poco piovoso ha dato una mano agli alunni fanesi. "La Montesi è stata inaugurata nel 2000 e da allora – ricorda l’assessore ai Servizi educativi, Samuele Mascarin – sono stati continui gli interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione. Le grandi vetrate in effetti hanno sempre creato in passato problemi di condensa".

L’amministrazione comunale dovrà intervenire per individuare le cause delle infiltrazioni anche se, al momento, l’assessore ai Lavori pubblici, Barbara Brunori, non ha ancora reso noto tempi e modalità dei lavori.

La scuola primaria Montesi non è certo il primo istituto scolastico interessato dalle infiltrazioni. Più recentemente è già capitato alla scuola Gentile, dove c’erano stati anche cedimenti di intonaco e di pannelli fonoassorbenti con il conseguente spostamento di alcune classi.

"La scuola Montesi – fa comunque presente la dirigente dell’istituto Eva Lisa Pettinari – ha subito segnalato l’inconveniente, come sempre accade in questi casi. Domani (oggi per chi legge) contatterò personalmente l’amministrazione comunale".