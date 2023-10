Oscar alla mensa scolastica. E’ la migliore della penisola

La mensa scolastica fanese è la migliore d’Italia. Per il terzo anno consecutivo Foodinsider, che con la sua indagine annuale fotografa lo stato delle mense del Paese e ne traccia l’evoluzione, premia Fano, ponendola sul gradino più alto del podio davanti a Cremona e Parma. Per l’assessore ai Servizi educativi, Samuele Mascarin, il risultato ottenuto è motivo di orgoglio: "Tre volte consecutivamente primi e sei volte sul podio davanti a città come Reggio Emilia, Modena, Bologna o Trento che offrono servizi educativi per l’infanzia di grande qualità, significa che Fano continua ad essere un modello anche nell’innovazione".

Il risultato dell’indagine di Foodinsider (giovedì è stato presentato a Milano l’ottavo rating dei menù scolastici) trova riscontro nella crescita esponenziale del servizio mensa nel corso degli anni: "Siamo partiti dai 1600 pasti del 2015 per arrivare agli attuali 2400 (+50% in 9 anni) Ci sono poi 200 bambini che accedono alla mensa gratuitamente perché abbiamo aumentato le fasce di esenzione. Inoltre siamo riusciti a calmierare le rette". Un successo che è il risultato della collaborazione di più soggetti, dalla Dusmann che gestisce le mense scolastiche fanesi, al dietista, ai cuochi, agli aiuto cuochi, agli operatori mensa e al personale dell’Amministrazione comunale. Determinante, secondo l’assessore Mascarin, la collaborazione con le famiglie attraverso i 33 comitati (uno per mensa) coinvolti nell’ispezionano delle cucine e negli assaggiano dei pasti. A questi vanno aggiunti i 110 genitori che partecipano ai laboratori di cucina tenuti dai cuochi Dusmann. "Cibi come l’orzo o i cereali che in passato venivano rifiutati – fa presente Miguel Sanchez responsabile territoriale Dusmann – oggi sono normalmente accettati". Qualità e innovazione per tutti, ma anche menù pensati per quei bambini che soffrono di allergie e intolleranze.

"La qualità si esprime – ha spiegato Mascarin – sia nella fase di preparazione del cibo sia nella scelta degli alimenti: prodotti biologici e provenienti da terreni confiscati alla criminalità organizzata, pesce dell’Adriatico, verdure a km 0. Se dieci anni fa la mensa era per l’Amministrazione comunale un elemento di criticità, oggi è un punto di forza". Uno dei focus dell’indagine di quest’anno promossa da Foodinsider è stato proprio il legame con il territorio per dimostrare come la mensa sia una leva di sviluppo e di ricchezza. Quello che ha riscontrato Foodinsider in tutta Italia sono menù "sempre più equilibrati, a minore impatto ambientale con i legumi che aumentano, così come i prodotti locali e biologici".

Anna Marchetti