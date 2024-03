Ospedale, l’Ortopedia si potenzia. Nuove attrezzature per gli interventi

Novità per quanto riguarda l’Ortopedia del territorio, sia per quanto riguarda il reparto all’ospedale di Urbino che vede numeri in crescita ma anche per l’apertuta di un ambulatorio ortopedico a Macerata Feltria, attivo dal prossimo mese.

"La capacità di offrire cure specializzate e personalizzate per una vasta gamma di patologie muscolo-scheletriche, garantendo così un accesso più rapido e efficiente ai servizi sanitari per i nostri pazienti – spiega la direttrice generale di Ast Nadia Storti - è la chiave per invertire il trend della mobilità passiva. Il nuovo arco ortopedico e le nuove attività messe in piedi dal reparto si inseriscono in un contesto più ampio di miglioramento dell’offerta sanitaria nel territorio, con particolare attenzione alla traumatologia sportiva, che presto farà parte dell’ampia gamma di servizi disponibili". Al Santa Maria della Misericordia, ovvero all’ospedale di Urbino, è arrivato un nuovo arco nel blocco operatorio, per un investimento di quasi 110 mila euro, che consentirà di aumentare la capacità di interventi chirurgici e garantire un elevato standard di assistenza chirurgica e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Un dispositivo che permette una visualizzazione nitida e chiara delle immagini ad alta risoluzione 4k in tempo reale e dotato di sistemi di gestione e minimizzazione della dose ed estremamente versatile grazie alla possibilità di impiego su ampia gamma di esigenze e discipline chirurgiche. "Con l’aumento dei numeri nell’attività chirurgica e l’espansione dei servizi ortopedici, ci avviciniamo sempre di più alla nostra missione di fornire cure di alta qualità, accessibili e tempestive a tutta la comunità – spiega il direttore della ortopedia e traumatologia del nosocomio ducale, Paolo Pirchio – continuiamo ad aumentare le sedute e l’attività. Presto infatti, grazie all’arrivo di un nuovo specialista, inseriremo anche le sedute operatorie di traumatologia sportiva per aiutare gli sportivi a prevenire, diagnosticare e trattare le lesioni che si verificano durante la pratica sportiva, oltre a far in modo che l’atleta possa tornare quanto prima all’abituale pratica sportiva. Inoltre dal mese di aprile riprenderanno le visite specialistiche ortopediche presso l’ambulatorio di Macerata Feltria, nel primo e nel terzo giovedì del mese. Diamo risposte ai cittadini dei comuni dell’entroterra per evitare che debbano spostarsi dalla propria abitazione". Il reparto di Urbino ha registrato nel 2023 un aumento dei ricoveri pari all’8.3 per cento.

fra. pier.