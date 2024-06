"Ottimizzeremo le risorse e condivideremo le idee"

Negli anni ‘90 fu consigliere comunale, nel tempo ha aiutato varie amministrazioni e ora, "per dare compimento al tutto", si è candidato a sindaco. Marco Marchini, 72 anni, insegnante in pensione, è uno dei due nomi in corsa per le elezioni di Carpegna, sostenuto dalla lista civica “Siamo Carpegna“.

"Sono uno sportivo e da anni lavoro nelle associazioni – spiega –. Ho dedicato energie al mio paese creando eventi di fama nazionale come “Il Carpegna mi basta!“ e sono stato presidente per 10 anni della polisportiva “Mirka Santini“. Ho sempre collaborato con le amministrazioni comunali, quando mi è stato chiesto aiuto, poi Carpegna mi ha cercato e mi sono sentito in dovere di rispondere".

La sua lista si definisce senza colori politici e incentrata sul principio della condivisione: "Condivisione con i cittadini e le categorie, condivisione dei servizi finalizzata all’ottimizzazione delle risorse e condivisione delle idee al fine di operare per Carpegna. Abbiamo lavorato su candidature che portassero competenze specifiche e trasversali e i nostri obiettivi sono la politica partecipata e il diretto coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte più importanti. Produrremo un “Progetto Carpegna“, che rappresenterà una visione globale da attuare, con opere all’interno di una progettualità definita, coerente e condivisa". A proposito di progetti, Marchini ne ha già in mente diversi: "Il progetto “Ripopoliamo Carpegna“, per incentivare il mercato dell’affitto non esclusivamente turistico. Il “Pensatoio delle idee“, associazione per valorizzare le eccellenze giovanili, da affiancare al completamento della zona artigianale e all’istituzione di una zona economica “particolare“, per sopperire alle difficoltà delle aziende locali. Poi ci sono progetti nel sociale: “Sportello badante“, “Spazi cortesia“, “Vacanze al mare“ e “Nonni in forma“, oltre al già famoso “Ci sto? Affare fatica“".

Infine, il turismo e gli elementi programmatici: "Il turismo cresciuto di più è quello sportivo e del weekend, che è anche il più difficile da intercettare. A tal scopo, proporremo la creazione di aree di sosta vicino ai parchi e potenzieremo l’offerta sportiva. Un altro asse sarà l’albergo diffuso. Intensificheremo, poi, l’integrazione dei servizi con l’Unione montana e lavoreremo con l’Ente Parco Sasso Simone e Simoncello per la valorizzazione delle nostre aree. Creeremo opportunità turistiche sviluppando un sistema che riesca a reperire fondi da reinvestire per consolidare e promuovere l’offerta e il territorio, che vogliamo difendere".

Ecco i candidati: Francesco Guglielmo Agostini, Annarita Carloni, Sara Bartoli, Mauro Buresta, Francesco Baldani, Nicola Rosati, Federico Francioni, Daniele Brandi, Mirko Ricci, Francesco Rosati.

Nicola Petricca