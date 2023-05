Palazzo Aymonino "La ditta riprende i lavori" Da ultimare 34 alloggi Erap

Il consigliere regionale Nicola Baiocchi interviene sui lavori di ristrutturazione tuttora in corso a palazzo Aymonino (foto) ad opera di Erap, iniziati 5 anni fa. Scrive Baiocchi: "Finalmente riprendono i lavori per il recupero di Palazzo Aymonino nella centrale via Mazza a Pesaro. Il presidio di Pesaro e Urbino dell’Erap Marche e l’impresa aggiudicataria hanno siglato l’accordo per riavviare i lavori di ristrutturazione dell’edificio bloccati da tempo per divergenze di natura tecnica ed economica. Già dalla prossima settimana i lavori ripartiranno per essere ultimati, secondo il cronoprogramma, entro settembre. Un investimento importante da 3 milioni di euro di fondi statali e dell’Erap Marche per contribuire a dare una soluzione abitativa a ben 34 famiglie pesaresi, riqualificando un immobile di grande dimensione e prestigio posto in pieno centro cittadino. Si tratta di un’opera molto importante per Pesaro sia sotto il profilo sociale che della riqualificazione urbana, realizzata in stretta sinergia tra il Comune e la Regione, grazie al proprio ente dipendente Erap Marche. Ma c’è di più. Perché, grazie a questo intervento, saranno restituiti alla città di Pesaro, riqualificati, anche gli spazi esterni circostanti al fabbricato, destinati ad un uso prevalentemente pubblico. L’intervento si colloca pienamente nel solco tracciato dalle

direttive regionali in tema di politiche abitative".

I lavori a Palazzo Aymonino sono pressocché fermi da oltre un anno. Il presidente dell’Erap ha scritto nel gennaio scorso che "per il completamento dell’opera è necessario realizzare dei lavori extra-contrattuali concernenti l’impiantistica, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal progetto, ma strettamente legati alle opere previste. Un appalto, il cui affidamento è in corso d’opera per un importo stimato di euro 85mila circa, a fronte di richieste iniziali dell’impresa ben superiori. L’impresa si è detta disponibile a farli".