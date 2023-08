Palio dei Bracieri: rubati tamburi e bandiere

Beffa dopo il Palio dei Bracieri per i contradaioli di Candelara. L’altro ieri mattina, infatti, i volontari della Pro loco sono tornati a Rocca Costanza per smontare lo stand allestito in occasione della manifestazione e riprendere tutti i materiali. Tra questi c’era anche un carrello che conteneva bandiere, tamburi e i cosiddetti copricurva, maxi teli da 15 metri per 12 appesi durante il Palio. Ma del carrello non c’era più traccia: tutto sparito. I tentativi di capire cosa fosse successo sono per ora caduti nel vuoto. Al di là del valore economico, comunque stimato in oltre tremila euro, quel materiale rappresenta il frutto del lavoro di anni dei ragazzi della contrada. Sul fatto è stata presentata una denuncia ai carabinieri.