Palpeggia cameriera, pena di due anni per il portiere di notte

Palpeggiatore patteggia 2 anni, vittima risarcita per 17mila euro. Si è concluso ieri il procedimento a carico di un 61enne ex portiere di notte di un hotel di Gabicce accusato di violenza ai danni di una giovane cameriera 19enne che all’epoca, nel 2022, era in prova nella stessa struttura. L’uomo ha già scontato 5 mesi ai domiciliari: ora ha patteggiato 2 anni, con pena sospesa, e con divieto di avvicinamento alla ragazza. La giovane che ha denunciato la molestia è rappresentata dall’avvocato Perricci. I due protagonisti della vicenda hanno accettato la "terza via" proposta, per casi analoghi, dalla riforma Cartabia, e cioè quella di far ricorso a un mediatore, figura istituzionale nominata dalla Regione. L’intervento di questa figura terza ha lo scopo di aiutare sia la vittima sia chi ha sbagliato: "La ragazza ha effettuato un percorso psicologico per superare la paura del mondo esterno e degli uomini scaturita dall’episodio e per l’imputato è stata l’occasione per capire il disvalore dell’atto commesso". Per la ragazza, marocchina e di fede musulmana, non è stato un percorso facile: "Ha avuto a fianco una famiglia meravigliosa", racconta l’avvocato. Per la ragazza il problema si era anche tradotto nella perdita del posto di lavoro. "Ora non è più in quell’hotel, il proprietario non le aveva confermato il contratto. Ha trovato lavoro in un altro albergo della zona".

a.ma.