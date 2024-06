Palpeggiava gli allievi, maestro di tennis condannato a 5 anni

Condannato a 5 anni e 2 mesi per abusi sessuali su minori un maestro di tennis argentino di 38 anni. Aveva allenato nei circoli tennis a Fano e anche a Pesaro ed era finito sotto processo, con rito abbreviato, avanti al tribunale di Pesaro per aver palpeggiato tre adolescenti che, all’epoca dei fatti (tra il 2017 e il 2021), avevano dai 12 ai 15 anni e che si sono costituiti parte civile. I tre ragazzini (assistiti dagli avvocati Irene Ciani, Simone Candelora e Cristiana Cicerchia) avevano raccontato tutto ai propri genitori e alla polizia che ha indagato sulla vicenda: avevano riferito di essere stati più volte palpeggiati in auto per raggiungere i campi oppure di essere stati toccati nelle parti intime negli spogliatoi.

Il 38enne, difeso dall’avvocatessa Cristiana Ugolini, si è difeso dicendo di essere molto dispiaciuto e di non essersi accorto di quanto fosse sconveniente il suo "atteggiamento argentino". Per l’allenatore, che attualmente vive nell’entroterra pesarese e per il quale sono stati revocati da inizio anno gli arresti domiciliari, il giudice ha anche disposto, quale misura di sicurezza, l’obbligo di stare alla larga da qualunque luogo frequentato da minorenni compresa l’impossibilità di insegnare tennis a ragazzi. Inoltre il giudice, a titolo di risarcimento, ha disposto il versamento di 50mila euro per i due ragazzini più giovani e di 20mila euro per quello che, all’epoca dei fatti aveva 15 anni.

Antonella Marchionni