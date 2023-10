Panettiere con orari notturni

Forno di Pesaro ricerca fornaio o apprendista per produzione di pane e prodotti da forno. Viene proposto un contratto di apprendistato o tempo determinato trasformabile in un contratto a tempo indeterminato. Orario previsto: full-time di 40 ore settimanali in orario notturno. Per candidarsi: centroimpiegopesaro.ido@regione.marche.it indicando il codice: 4325484.