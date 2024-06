Paolini: "Sull’Area Vasta stop alle accuse"

"Non accetto più accuse". È ferma e decisa la dichiarazione del presidente della Provincia (nonchè sindaco di Isola del Piano) Giuseppe Paolini sulla questione conferenza dei sindaci di Area Vasta 1. La riunione dove discutere di sanità, tra problemi, soluzioni e richieste che presiede dallautinno 2021, al posto di Maurizio Gambini. La mancata convocazione starebbe in una norma regionale.

"Il sindaco di Urbino mi accusa continuamente di non volere convocare l’assemblea dei sindaci sulla sanità territoriale. In base alle sue dichiarazioni lui sarebbe stato più bravo, perché l’ha riunita molte volte sotto la sua presidenza. Mentre io avrei fermato tutte le riunioni. In questi giorni lo ripete spesso nei suoi incontri pre-elettorali. Non accetto più accuse strumentali di immobilismo, visto che la situazione di stallo è dovuta alla giunta regionale". Il presidente della Provincia Paolini prosegue nel dettaglio: "Come sindaco di Isola del Piano ho avuto l’incarico di presiedere l’assemblea dei sindaci di Area Vasta 1 dal settembre 2021. E non è vero che non ho mai convocato l’assemblea, al contrario di quello che dice Gambini: l’ultima volta risale al luglio del 2022. Poi la Regione ha approvato una nuova legge regionale (la numero 19 dell’8 agosto 2022) sull’organizzazione del servizio sanitario. Con questa legge ha sostituito la precedente assemblea dei sindaci, di cui ero presidente, con una nuova conferenza dei sindaci. Questa viene costituita in ogni azienda sanitaria territoriale e svolge le funzioni tramite l’organismo di rappresentanza, composto da quattro membri e dal presidente, ovvero il siamdco più anziano fino all’elezione del presidente a maggioranza". Il funzionamento della nuova conferenza è disciplinato da un regolamento che deve essere approvato sulla base degli indirizzi della giunta regionale, previo parere del Cal (Consiglio delle autonomie locali).

"Il 6 febbraio la giunta regionale ha deciso di richiedere il parere al Cal sulla bozza delle linee di indirizzo. Lo scorso 27 febbraio il Cal ha fornito il parere, chiedendo però alla giunta regionale alcune modifiche sugli indirizzi. Ad oggi la giunta regionale non ha ancora approvato il testo definitivo. La prima riunione della conferenza dei sindaci è convocata dal direttore generale dell’Azienda sanitaria territoriale di riferimento. Come potrei convocarla io? Del suo immobilismo dia la colpa ad altri", conclude Paolini.

fra. pier.