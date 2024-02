Paolo Volponi portato a teatro

Paolo Volponi sarà omaggiato anche con il teatro. Le celebrazioni per il centenario dalla nascita dello scrittore, intellettuale e politico urbinate salgono sul palcoscenico grazie alla messa in scena di una sua interpretazione di Aristofane. In prima linea ci sarà Il Ctu, il Centro teatrale universitairo Cesare Questa di Urbino. "Abbiamo avuto l’incarico di portare in scena l’unico testo di Volponi per il teatro. Ovvero una traduzione della Lisistrata di Aristofane che produrremo con il centro teatrale universitario", spiega il direttore artistico Michele Pagliaroni. Sono oltre 90 i ragazzi che partecipano ai laboratori di teatro al collegio La Vela, in collaborazione con Erdis. Si sta preparando lo spettacolo e la prima sarà i primi giorni di luglio in occasione di Urbino Teatro Urbano. "La regia è affidata a Davide Simonetti.

Francesco Pierucci