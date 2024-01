Paolo Volponi raccontato con i fumetti

Martedì 30 saranno presentate le iniziative in programma per le celebrazioni dedicate a Paolo Volponi, a 100 anni dalla nascita. Una serie di attività che dal 6 febbraio ricorderanno la figura dello scrittore Premio Strega e politico urbinate, organizzate dal comitato con il Comune di Urbino, Galleria Nazionale delle Marche e Università di Urbino. Proprio l’Ateneo ducale alla vigilia dell’apertura delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Volponi lo omaggia con un’anteprima a fumetti. Dal 29 gennaio 2024 al 6 febbraio 2025 gli spazi della Torre Nord di Palazzo Battiferri, sede del Dipartimento di economia in via Saffi (con una citazione anche sulle vetrate dell’impluvium del Polo Volponi), ospiteranno la mostra Volponi Novel (1924-2024) curata da Tiziana Mattioli e con opere inedite di Gianluca Costantini. "L’esposizione è pensata come un set cinematografico – spiega la professoressa Mattioli –. Volponi ne è il protagonista, in dialogo con le figure più importanti della sua vita: da Pasolini a Olivetti, da Agnelli a Berlinguer; dalle opere degli artisti più amati all’amatissima moglie Giovina. Sono 15 tavole che l’artista e attivista Gianluca Costantini ha disegnato in esclusiva per noi e che hanno la forza di un incontro reale, come poter dare una stretta di mano a Paolo Volponi. Un modo di rappresentazione che, con il magnifico Rettore, abbiamo scelto per accendere una scintilla di interesse e domande tra i giovani e un omaggio che il Rettore ha voluto porgere a tutta la città".

"Abbiamo voluto organizzare questo evento che anticipa le celebrazioni – ha spiegato il Rettore Giorgio Calcagnini – per avvicinare i giovani a questa figura che manca da trent’anni alla città. Abbiamo pensato che il linguaggio del disegno a fumetti potesse essere il medium giusto. Anche gli spazi della mostra sono stati scelti con cura. Le Torri Nord di Palazzo Battiferri, volute da De Carlo, non solo sono vicine alla casa natale del grande scrittore e poeta urbinate, ma fronteggiano il Monte Nerone, sfondo e alimento per la sua prosa e i suoi versi".

L’inaugurazione, in programma il 29 gennaio alle ore 13, si aprirà con i saluti del magnifico Rettore Calcagnini e del Prorettore alla Comunicazione Giovanni Boccia Artieri, della curatrice Tiziana Mattioli e con letture di Silvio Castiglioni, a cui seguiranno il taglio del nastro e la visita guidata. L’esposizione, a ingresso gratuito, sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13.

fra. pier.