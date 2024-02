’Passaparola’, voce amica. Ascoltare i giovani per risolvere i loro disagi

In un’era segnata da difficoltà relazionali e denigrazione c’è un luogo che rappresenta un faro in mezzo al mare, simbolo di una sicurezza che può salvare.

Il centro di ascolto ‘Passaparola’ è uno dei servizi gratuiti dedicati ai giovani dell’ambito territoriale sociale n.1, pensato dal Comune di Pesaro per diventare un punto di riferimento per chi ha bisogno di sostegno.

‘Passaparola’ ha come obiettivo quello di ascoltare e fare consulenza a giovani, genitori ma anche insegnati per superare i tanti disagi ai quali si va incontro al giorno d’oggi. Il presidente dell’ambito territoriale sociale numero di Pesaro, l’assessore Luca Pandolfi, sta portando avanti un progetto che è come una missione sociale volta a combattere le criticità del nostro tempo, che possono essere "problematiche scolastiche, disagi nella sfera emotiva, relazionale e familiare, e altre difficoltà tipiche dell’età giovanile come la socialità, l’immagine di sé e rapporto con il proprio corpo".

Al centro di ascolto ‘Passaparola’, che ha la propria sede al quartiere Cinque Torri – Santa Veneranda, in Largo volontari del sangue, 9 a Pesaro, il personale composto da psicologi e psicoterapeuti è altamente competente e accoglie ragazzi e adulti in un ambiente totalmente informale e accogliente. Solo nel 2023 si sono registrati 322 colloqui sostenuti da 96 utenti totali. La maggior parte di questi erano ragazzi in età adolescenziale (75 utenti per 297 colloqui), ma hanno fatto visita al centro ‘Passaparola’ anche 16 genitori (20 colloqui) e 5 insegnanti o educatori.

"Un importante numero di ragazzi ha raccontato di avere un disagio familiare – ha continuato l’assessore Pandolfi –. Riscontrano problemi di comunicazione con i propri pari ma anche con i genitori, manifestando difficoltà nell’essere figli di genitori separati e nell’avere a che fare con fragilità genitoriali. Il lavoro che viene fatto da psicologi e psicoterapeuti è importante perché ascoltano senza giudicare, consigliano e comprendono". "I giovani – prosegue l’assessore - si sentono capiti e riescono a superare la paura che impedisce loro di raccontare i propri disagi. Per questo abbiamo aperto anche due tavoli di confronto con istituti di primo e secondo grado dove proponiamo progettualità gratuite che sono momenti di confronto anche con gli insegnanti. Nel 2023 abbiamo portato in 16 classi il progetto accoglienza e in 8 classi il tema del bullismo". Il servizio offerto dal centro di ascolto ‘Passaparola’ è attivo dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30, giovedì mattina solo per telefono.

Da quest’anno, anche grazie al volere dell’assessore Pandolfi, il progetto è stato esteso anche agli altri comuni dell’Ambito territoriale sociale 1 di Pesaro, potendo quindi servire anche Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Montelabbate, Pesaro, Tavullia, Vallefoglia. Orari e indirizzi sono consultabili nei siti web dei rispettivi Comuni.

Lucia Arduini