Pasticciata, stoccafisso, tagliatelle. Ecco i tesori della cucina pesarese

Pasticciata alla pesarese, stoccafisso alla sanpietrana, tagliatelle ai fagioli di Novilara. Tre ricette di gusto, tre tesori della tradizione enogastronomica, tre racconti del territorio, da oggi, vanno ad aggiungersi ai Passatelli al pesce, ampliando la lista delle De.Co. di Pesaro, il marchio che "tutela e valorizza i prodotti tipici". A deciderlo è stata la commissione De.Co. di Pesaro riunita per proclamare i nuovi piatti della città che potranno fregiarsi del marchio di Denominazione Comunale che comparirà nei menu dei ristoranti "certificati".

"Essere riusciti in meno di due anni a certificare 4 piatti simbolo della città è un risultato importante - sottolineano Daniele Vimini, vicesindaco e Francesca Frenquellucci, assessora con delega alle Attività produttive –. Un elemento da non sottovalutare in questo anno di Pesaro 2024 ricco di tanti ‘cittadini temporanei’ che, non mancano occasione di concludere la visita del territorio in un locale che propone piatti tipici, per scoprire la Capitale anche attraverso le sue prelibatezze". Tra l’elenco dei ristoranti che hanno le De.Co. nei propri menu, figura anche l’Osteria Pasqualon, il primo ad aver ottenuto la certificazione dopo l’attenta analisi della Commissione comunale che ha premiato i titolari Fabrizio Bezzicheri e Katia Andreani consegnando una targa.

"Pesaro era deficitaria non in storia e tradizione gastronomica ma nel saperla raccontare – aggiungono Vimini e Frenquellucci -. Lo strumento della De.Co., permette di cogliere la potenzialità di questa narrazione, di far acquisire consapevolezza nei cittadini e nei ristoratori nel valore dei nostri prodotti e della storia che li hanno valorizzati e caratterizzati nel tempo". Una necessità segnalata durante l’appuntamento degli Stati generali del Turismo dagli addetti ai lavori, "Ambasciatori del racconto di gusto della Capitale che passa anche in piatti come la ‘pasticciata alla pesarese’ che ben identifica il territorio vasto della Capitale che congiunge l’intera provincia di Pesaro e Urbino" concludono Vimini e Frenquellucci.

Luigi Diotalevi