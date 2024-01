Paura per scuolabus a fuoco, illesi tre studenti

Uno scuolabus che faceva servizio di trasporto per l’Istituto comprensivo Anna Frank di Ca’ Lanciarino è andato a fuoco ieri pomeriggio, quando si trovava a Ca’ Vagnino, tra Pieve di Cagna e Ca’ Mazzasette. Tutti in salvo e incolumi i quattro passeggeri che erano a bordo, l’autista e tre studenti delle scuole medie, ma il mezzo è stato distrutto dall’incendio.

Era il primo pomeriggio quando il minibus, appartenente al raggruppamento temporaneo d’impresa che ha vinto l’appalto per il trasporto scolastico della Regione, a cui il Comune di Urbino ha aderito per Ca’ Lanciarino, stava effettuando il giro per riportare a casa i ragazzi al termine delle lezioni. Arrivato a Ca’ Vagnino, in prossimità di Pieve di Cagna, poco dopo le 15, il mezzo ha però accusato un problema al motore, forse una fuoriuscita d’olio, quando era ormai quasi a fine corsa. L’autista si è accorto subito del malfunzionamento ed ha fatto scendere in pochi attimi dalla porta anteriore i tre studenti, tutti di prima media, che erano a bordo in attesa di tornare alle loro abitazioni nella campagna poco fuori Urbino. Dopodiché, il mezzo ha preso fuoco ed è stato avvolto dalle fiamme. Messi in salvo, i tre giovani sono stati riportati a casa in auto da un genitore, che li ha raggiunti nel punto in cui lo scuolabus si era fermato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Urbino che hanno potuto solo contenere le fiamme, affinché non si propagassero alla vegetazione intorno, e lasciare che finissero di bruciare il mezzo.

Contattate dal Comune, le ditte affidatarie hanno confermato che sostituiranno il veicolo distrutto per garantire la continuità del servizio di trasporto dei ragazzi fino all’Istituto Anna Frank di Ca Lanciarino. Non è stato chiamato il 118 perché i ragazzi e l’autista non hanno riportato alcuna conseguenza, eccetto lo stupore per quanto accaduto. n. p.