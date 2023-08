Pd: "Regione inadempiente"

"Sanità: ora basta". Ci mobiliteremo per far sentire la voce di Pesaro, con documenti che presenteremo in consiglio comunale e con una manifestazione pubblica di profondo dissenso verso la giunta Acquaroli, che dimostra ancora una volta di essere anti-Pesaro! I pesaresi si mobilitano contro la Regione perché meritano rispetto". "Il gruppo consiliare Pd invitò lo scorso anno, il presidente Acquaroli in consiglio comunale a Pesaro, per sottoporgli – scrive il Pd – i quesiti e le istanze dei cittadini pesaresi in tema sanità. Ci rassicurò che avrebbe costruito a Muraglia un nuovo Ospedale, ridimensionato rispetto al precedente progetto, in data 17 ottobre 2022. Apprendiamo con profondo rammarico che nel Piano triennale delle opere pubbliche regionali, la provincia di Pesaro e Urbino, risulta altamente penalizzata per gli esigui investimenti destinati al nostro territorio: solo 24 milioni spalmati in tre anni".