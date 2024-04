Pedalate a suon di bellezze. Torna ’Adriatic Green Trail’

Torna dal 5 al 7 aprile la terza edizione dell’"Adriatic Green Trail", un’esperienza unica per conoscere le bellezze del nostro territorio in sella alle due ruote. La bici (che può essere gravel o mountain-bike, da trekking ma anche e-bike) porterà centinaia di persone alla scoperta sia dei panorami che delle eccellenze storiche ed enogastronomiche della nostra provincia. Non solo per i partecipanti, ma anche per i borghi che saranno attraversati, saranno giornate stupende che uniranno sport, promozione turistica e valorizzazione culturale e sociale del territorio. La manifestazione cicloturistica voluta dall’associazione sportiva dilettantistica "Fano Corre L.Tonelli" ha saputo affermarsi come un evento di punta della primavera ed ha il patrocinio di Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino.

Percorrendo sentieri e strade secondarie, appassionati, ma anche semplici turisti, attraverseranno oltre 30 borghi del pesarese, dalle colline al mare, ognuno al suo passo. Ogni partecipante potrà scegliere infatti il percorso più adatto alle proprie esigenze tra gli itinerari proposti: corti (40km circa), medi (80km circa) e lunghi (120km circa). Ognuno dei tre giorni, avrà per base di partenza e arrivo un casolare di campagna del ‘700 dove si potrà gustare la colazione al via ed il ristoro all’arrivo, ma anche condividere le esperienze della giornata.

Il primo giorno, venerdì 5 aprile, i percorsi si snoderanno verso Fano, attraversando i borghi di Candelara e Novilara (con il bellissimo passaggio al Lisippo) per poi proseguire verso Mondolfo, San Costanzo, Terre Roveresche (San Giorgio, Orciano, Piagge, Barchi), Mondavio, Fratte Rosa fino a Sorbolongo e ritorno per Montemaggiore. Sabato 6 aprile, invece, il tour raggiungerà Urbino, passando per Villa Betti, la bellissima chiesa di Monte Santa Maria, Cesane e ritorno per Montefelcino e Colli al Metauro (Cartoceto e Saltara con il passaggio al Museo del Balì). Infine, domenica 7 aprile si chiude con Pesaro e i passaggi a Gabicce, pedalando lungo la Panoramica a picco sul mare, Gradara, Tavullia, Vallefoglia, Colbordolo fino a Montefabbri per poi tornare attraverso Monteguiduccio, Sant’Angelo in Lizzola, Fontecorniale, passando per il suggestivo Beato Sante.

L’ultimo giorno della manifestazione, c’è in programma anche l’escursione di 10 Km in bicicletta adatta alle famiglie, con doppia partenza dall’arco d’Augusto di Fano (adatta anche ai bambini) e dalla palla di Pomodoro di Pesaro, sempre verso Santa Maria dell’Arzilla, dove verrà allestito un pasta-party dalla Pro-loco. Particolarmente ricco anche il programma degli eventi collaterali dell‘"Adriatic Green Trail" per soddisfare le aspettative di tutti quanti arriveranno, anche dall’estero. Info 328.2890164 oppure e-mail: info@adriaticgreentrail.it

e.f.