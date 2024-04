Pennacchini e Fanelli brillano al rally

Gilberto "Gibo" Pennacchini e Giuseppe Fanelli, conquistano un meritato secondo posto di Classe al Rally Val d’Orcia, prova del Campionato Italiano Rally Terra Auto Storiche, andata in scena lo scorso week end sugli sterrati toscani intorno a Radicofani. L’equipaggio pesarese, ritornato alle gare dopo oltre vent’anni, con una gara inizialmente accorta e poi all’attacco, con la loro Fiat Uno Turbo I.E., messa a punto dalla "Viesse Motor" di San Marino, oltre al podio di Classe, chiudono al dodicesimo posto assoluto, un risultato di prestigio visto la presenza di tutti gli specialisti della categoria. Raggiante Pennacchini: "E’ un risultato che meritiamo io e "Beppe " Fanelli, che gli fa eco anche lui con un sorriso, per la scommessa che abbiamo fatto, quella di "rimettere in gara" la Uno Turbo, la stessa di venti anni fa. Dopo oltre due anni di lavoro, lo scorso luglio ci siamo rimessi tuta e casco".

l.d.