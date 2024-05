"Pentathlon,. Che figuraccia. Tutti alla porta"

"Erba alta e sporcizia, per Pesaro una gran brutta figura". E’ quanto denuncia Marcello Valdinocci candidato consigliere comunale di Fratelli sulla piscina di via Togliatti che ha, ieri, ospitato il campionato italiano Open under 15 di Pentathlon moderno. Alla trascuratezza generale si è aggiunta l’impossibilità per il pubblico, proveniente da diverse regioni italiane, di accedere alla struttura. "Come se non bastasse – fa presente il consigliere Valdinocci – le famiglie dei ragazzi partecipanti venute da tutta Italia hanno dovuto assistere alle gare dall’esterno, perché le tribune, a detta dei tanti accompagnatori, sarebbero inagibili al pubblico". E ancora: "Questo il messaggio che mi ha girato un amico che aveva un suo parente di Roma venuto a Pesaro per il campionato: ‘Sono ad un evento sportivo di pentathlon moderno a carattere nazionale. Alla piscina di Villa San Martino con la presenza di almeno 100 persone (genitori e amici) che vengono da fuori, costretti ad assistere dalla vetrata esterna con un prato di erba alta, perché il pubblico non può entrare, sembra che le tribune siano inagibili, mi sono vergognato. Un vero schifo". Prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia: "Questa è l’immagine che l’amministrazione comunale pesarese mostra a chi viene in città, penso che sia arrivata l’ora di dare una ‘Svolta’ . Pesaro e i suoi cittadini non meritano di fare certe brutte figure", soprattutto nella tanto pubblicizzata estate di Pesaro Capitale della Cultura, con la città che si dovrebbe presentare curata in ogni sua parte.