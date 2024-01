Per Fermignano una scuola moderna e bella. Il sindaco: "Grazie ai fondi ricevuti dal Pnrr"

Quante cose possono cambiare in pochi giorni. Per le scuole primarie di Fermignano, plessi del capoluogo e di Calpino dell’Istituto comprensivo Bramante, può cambiare anche il mondo, nel giro delle vacanze natalizie: al rientro in aula, per loro la campanella suonerà nella nuova scuola di via Donizetti. Dopo un iter di cinque anni, il Comune ha inaugurato ieri l’edificio, di fronte a centinaia di famiglie. "Eventi come questi sono paragonabili alla nascita di una nuova vita, anche per la consapevolezza che si tratti di un nuovo inizio – afferma il sindaco, Emanuele Feduzi –. Non è stato semplice e ho vissuto ogni fase dell’edificazione della struttura, durante cui sono intervenuti numerosi fattori contingenti, che l’hanno complicata ulteriormente. Essa è innovativa sia nella progettazione, sia nelle tecniche costruttive: il tutto, affinché fosse a impatto zero, energeticamente, e un luogo ideale in cui attuare un percorso formativo al passo coi tempi. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione".

Finanziata anche con fondi Pnrr, la scuola è costata 5,3 milioni ed è stata realizzata dalle ditte Iter, Subissati e Guidi&Meliffi Costruzioni. A guidare i lavori, gli architetti Luca Storoni, capo dell’Ufficio tecnico di Fermignano, e Luca Gostoli, tecnico "in prestito" dal Comune di Urbino per concretizzare l’opera. "Dissi che Feduzi sarebbe stato fortunato, perché avrebbe potuto impegnarsi veramente nella costruzione di opere pubbliche, in questo periodo con grandi risorse a disposizione – commenta Giorgio Cancellieri, in rappresentanza della Regione –. Una fortuna a cui, però, ha sommato impegno e determinazione. Faccio i complimenti a te, al tuo staff, all’amministrazione e all’Ufficio tecnico e ringrazio i precedenti presidente della Regione, Luca Ceriscioli, e vicepresidente del Consiglio regionale, Renato Minardi (entrambi presenti, ndr), per aver lavorato al reperimento di fondi e creduto nel piano dell’edilizia scolastica". Di "sogno che si realizza" parla Giuseppe Paolini, presidente della Provincia, secondo cui "una scuola così fa invidia anche alle città più grandi", e i complimenti arrivano anche da Marcello Branca, dell’Ufficio scolastico provinciale, e da Beatrice Agata Mariano, viceprefetto di Pesaro e Urbino, che esalta la "bellezza di questo luogo e il suo rispetto per l’ambiente. Esso aiuterà i giovani a crescere nel rispetto dei valori civili e costituzionali, della comunità e degli altri". Nei giorni scorsi, al sindaco sono anche arrivate due lettere di congratulazioni: dalla senatrice a vita Liliana Segre, che è cittadina onoraria di Fermignano, e da Alessandra Vittorini, moglie del defunto David Sassoli, al quale è stata intitolata la strada che connette la scuola primaria alla vicina scuola dell’infanzia. "Noi ringraziamo per il meraviglioso dono, di cui usufruiremo, fatto con il cuore e con le menti di tanti – ha commentato Patrizia Smacchia, dirigente dell’I. C. Bramante –. Ci prenderemo la sfida di riempire di contenuti questo ambiente così ragionato e di fare in modo che questo ampio spazio diventi l’altra piazza di Fermignano, in cui creare occasioni d’incontro".

Nicola Petricca