Per gli incontri di 7! si parla di Gesù e Pesaro

E’ un titolo molto provocatorio quello che gli organizzatori di 7! hanno scelto per il prossimo incontro che si terrà domani alle ore 19 nell’hotel Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste 20, a Pesaro. Molto in linea con la pagina Facebook “Storie di Pesaro“ creata da Fabio Aromatici, ideatore e moderatore anche della rassegna, tra il serio e il faceto la relatrice Manuela Forlani proverà a rispondere al quesito: "Ma Gesù aveva parenti pesaresi?". Laureata in matematica e con una importante carriera alle spalle, Forlani si occupa da qualche tempo di storia di antiche civiltà.