Per il campo da calcio pronto un milione di euro

Quasi un milione di euro per rifare il campo da calcio di Marotta, in via Martini. Li ha stanziati il Comune di Mondolfo, che ha già approvato anche il progetto e si appresta ad appaltare i lavori, con l’obiettivo di iniziarli e completarli entro quest’anno solare. L’importo preciso è di 940mila euro, coperto con un mutuo tramite il Credito Sportivo, e l’opera consisterà nella realizzazione di un nuovo manto in erba sintetica, nell’installazione di un sistema di illuminazione con tecnologia a led e nel posizionamento di una nuova recinzione perimetrale.

Per l’impianto sportivo in questione, che si sviluppa su un’area di 12.800 metri quadrati, si tratta del più importante intervento di riqualificazione dalla sua costruzione ad oggi; un intervento, che secondo una nota dell’amministrazione "non era più procrastinabile e che permetterà alle diverse associazioni sportive e ai tanti atleti di poter praticare l’attività in un ambiente confortevole ed efficiente". La stessa nota conferma che "a breve partirà la gara per l’affidamento dei lavori, con l’obiettivo di iniziare e completare le opere entro l’anno in corso". Il sindaco Barbieri e l’assessore allo sport Raffaele Tinti, che nei giorni scorsi hanno effettuato un sopralluogo lo definiscono "un intervento di fondamentale importanza per permettere alle società sportive e ai loro atleti di disporre di un impianto adeguato, efficiente e sicuro".

"Con questa riqualificazione prosegue l’azione dell’amministrazione di valorizzazione della pratica sportiva sul territorio attraverso il rinnovo degli impianti e il ricondizionamento delle dotazioni esistenti. Lo sport come valore di vita rappresenta un forte presidio educativo, uno straordinario strumento di crescita sociale, di inclusione e di promozione del benessere psicofisico".

Sandro Franceschetti