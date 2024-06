Per la Capitale della cultura la prorompente fisarmonica

Aprirà “l’estate Capitale di Pesaro 2024“ alla Palla, domani alle ore 21, l’Orchestra BallaOnda con un’eccellenza di Pesaro, il fisarmonicista Athos Donini diplomato al conservatorio Rossini. Paolo Costantini, presidente APA Hotel e Fabio Bargnesi, Voice Italia direttore artistico dei 2Concerti del lunedì“ spiegano: "Torna uno degli appuntamenti più partecipati dell’offerta estiva di Pesaro, che per la sua stagione da Capitale, manteniamo a livelli di “serie A“ portando sul palco della Palla, le orchestre migliori e più note d’Italia".

E non solo di liscio, "in piazzale della Libertà ascolteremo tutti i generi musicali facendo ballare anche i giovani che siamo certi torneranno a riempire, a migliaia, l’intero piazzale". I “Concerti del lunedì“ aggiungono Costantini e Bargnesi, "sono ormai punto di riferimento per residenti e turisti, ma anche per le Orchestre che quasi fanno a gara per partecipare all’appuntamento di Pesaro". Al riguardo Athos Donini afferma: "per gli amici sono “il Boss“; ho 50 anni e vivo a Montelabbate di Pesaro, per me la fisarmonica è il mio mondo, la mia vita". Che musica ascolta? "Tutti i generi musicali senza distinzioni".

La sua canzone del cuore? "Non ho una canzone in particolare". Sa ballare? "Poco". Cosa le piace ballare? "I latinoamericani". Due aggettivi per definirsi. "Vero e genuino". Il suo punto debole. "La troppa bontà". Un sogno ricorrente. "Avere un figlio mio". L’ultimo libro letto. "Il nome della rosa". Che animale vorreste essere? "Un gatto". Piatto preferito. "Tiramisu". Hobby. "Suonare, studiare, suonare". Sport praticato. "Calcio". Punto di forza. "Metto passione in tutto quello che faccio". Segni particolari "Nessuno". Progetti futuri. "Realizzare con la fisarmonica un cd di brani internazionali standard".

l. d.