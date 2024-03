Per la città sosterremo diritti civili antifascismo e rifiuto del razzismo

Anche Sinistra per Urbino annuncia, ufficialmente e con una nota, la corsa alle elezioni comunali a sostegno della coalizione “La città che verrà“ guidata da Federico Scaramucci. Lo farà con il proprio simbolo e in attesa della presentazione propri candidati elenca alcuni punti cardine del programma elettorale, proponendo anche una fusione con Ex Art. 1. "La situazione di emergenza provocata da troppi anni di “gambinismo“ rende necessario unire tutte le forze democratiche per risollevare una città in declino demografico, economico, culturale e civile. La vittoria della coalizione di centrosinistra e l’avvio di una nuova stagione politica è il nostro primo obiettivo".

Tra i punti principali c’è "la lotta contro la discarica di Riceci e contro ogni discarica e inceneritore, rendendo nuovamente pubblici i servizi locali in un consorzio “in house“. Stop alle privatizzazioni ed esternalizzazioni nella sanità e rafforzamento dell’ospedale di Urbino. Centralità della scuola, a partire dagli asili nido e dalle scuole dell’infanzia, e dell’intera filiera della formazione, da quella professionale a quella universitaria, vera “industria“ della città e piattaforma per il suo rilancio (formazione altamente qualificata e attrazione di investimenti economici ad alto valore aggiunto in termini di capitale cognitivo, al fine di sottrarre i nostri giovani al ricatto dell’emigrazione). Strada per Pesaro e recupero della ferrovia. Consigli di frazione. Rilancio dell’edilizia pubblica e fondo di garanzia per i giovani. Ripensamento integrale delle politiche culturali, motore di un nuovo sviluppo sostenibile sul piano ambientale, sociale e generazionale. Associazioni, arte e la cultura, con un centro multimediale alla Data e l’organizzazione di eventi altamente qualificati disseminati tra centro e frazioni. Riporteranno Urbino a nuova vita, riqualificando il turismo. Giustizia sociale, difesa coerente dell’ambiente, pace, inclusione dei migranti, antifascismo, emancipazione femminile, rifiuto del razzismo, diritti civili e riconoscimento di tutte le identità".

Ma non solo, "ci rivolgiamo – annunciano da Sinistra per Urbino – ai compagni di ex Art. 1 e a Oriano Giovanelli, che proprio noi proponemmo come candidato sindaco: se vorranno unirsi a noi in un’unica lista delle sinistre, affiancando il loro simbolo e arricchendo il programma, questa proposta comune sarà ancora più forte, per il bene della città e delle idee di progresso sociale e civile".

fra. pier.