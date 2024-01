Per l’arte contemporanea è nato uno spazio “Un/Natural“

"La natura della cultura", questo il motto di Pesaro 2024; ma che cos’è natura? Che cos’è cultura oggi? Un ciclo di appuntamenti espositivi sta arrivando proprio nel cuore della città di Pesaro. La natura mobile, obliqua, imprevedibile, operosa e vivente della cultura sarà in mostra con il progetto “Un/Natural“ allo spazio Torrso di Pesaro, nuova vetrina di arti visive in via Spada 28. Un programma ricco e affascinante che avrà inizio domenica 21 alle 18 per accompagnare tutto l’anno di “gloria pesarese“ in un viaggio immersivo tra arte e natura.

"Con inaugurazione domenica alle 18, fino al 25 febbraio, ecco la prima tappa di Un/Natural che vedrà protagonisti allo spazio Torrso gli artisti Lorena Bucur e Davide Viggiano con la mostra site specific “Artificiale Naturale“ – spiega Michele Cotelli, direttore Spazio Torrso –. Ai visitatori non sarà proposta una mostra, ma un’esperienza, un’immersione nella ricerca artistica dei due autori sul tema dell’incontro tra il naturale e l’artificiale, tra le tante sfaccettature e modi di interpretazione. Materiali naturali, artificiali, bio-plastiche, micro polveri, cemento, agar-agar, vegetali ma soprattutto tecniche innovative che ragionano sull’arte in età contemporanea, attraverso una visione personale e sperimentale del tema". Una location appena nata dalle ceneri di un vecchio supermercato, altri quattro gli appuntamenti del 2024 da segnare in agenda. Secondo in lista, dal 24 marzo al 21 aprile a travolgere lo spazio Torrso ci sarà “Corpo e ambiente“ degli autori, Giulia Seri e Michele Cotelli; terzo appuntamento dal 19 maggio al 13 giugno con “Io, altro“ di Luca Campestri e Lorenzo Scarpellini. Flavia Spasari e Marco Augusto Basso in mostra dal 22 settembre al 20 ottobre con “Organico inerte“, infine, gran finale dal 10 novembre al 15 dicembre con una mostra collettiva di Riccardo Baruzzi, Rudy Cremonini, Matteo Fato, Michelangelo Galliani, Nicola Samorì e Davide Tranchina.

"Non solo arte ma anche musica, infatti alla fine di ogni mostra ci sarà in programma un momento musicale alle ore 18 con dei concerti finali – afferma Cotelli –. Per iniziare, il 25 febbraio ci sarà il chitarrista Luca Perciballi, il 21 aprile il gruppo Alba, il 16 giugno Denise Tamburi, il 20 ottobre una performance di Gaia Ginevra Giorgi e come ultimo il 15 dicembre si esibiranno Denise Tosato e Marco Augusto Basso".

La prima mostra, “Artificiale naturale“ a cura di Ivan D’Alberto, sarà visitabile con ingresso gratuito, lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12 per info 349 1021902.

Ilenia Baldantoni