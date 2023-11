Per l’ex sindaco Calcagnini festa di compleanno numero 103

E’ stato sindaco a Piagge (oggi municipio di Terre Roveresche) dal 1952 al ’56, la bellezza, all’incirca, di 70 anni fa, e domenica era al ristorante a festeggiare il suo compleanno. Non un genetliaco ‘normale’, come si può ben intuire, ma da tripla cifra. Maxi torta, l’altro ieri al ristorante ‘Maria’ a Cavallara, fra parenti e amici, per Elpidio Calcagnini, che due giorni prima, il 10 novembre, ha tagliato il traguardo dei 103 anni. Primogenito di Giuseppe e Nazzarena, nel marzo del 1940, a 19 anni e 4 mesi, rispose ala chiamata alle armi: un anno a Palermo, poi l’Albania, la Francia e la deportazione in un lager nazista, fino al ritorno a casa nell’agosto del 1945 dalla moglie Amalia, che aveva sposato durante una licenza speciale nel ’42.

"Il 4 giugno 1946 – racconta Elpidio - nacque nostra figlia Maria Giuseppina e 6 anni dopo mi elessero sindaco. Un incarico per il quale mi impegnai tantissimo, riuscendo ad ottenere finanziamenti per più di 25milioni di lire, coi quali realizzammo l’acquedotto, la rete elettrica, due nuove scuole e una strada". Poi una nuova avventura: "Nel 1956, ci siamo trasferiti in Belgio, dove ho lavorato per 14 anni in una miniera e per altri 13 in una fabbrica chimica e dove sono andato in pensione, rimanendoci poi fino al ’96, quando è mancata mia moglie e ho deciso di rientrare per sempre a Piagge".

