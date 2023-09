Per l’Udc serve più informazione sui nuovi edifici

Per i nuovi edifici è bene conoscere in dettaglio i progetti ed adeguarli all’efficientamento energetico. E’ questo quanto chiede l’Udc di Cagli: "Nei prossimi mesi – dice l’Udc – è prevista a Cagli l’edificazione di nuovi edifici pubblici. Sono decisamente importanti per la collettività, ma ancora non si conoscono tutti i progetti di tali realizzazioni ed auspichiamo che presto vengano portati a conoscenza della cittadinanza, ma riteniamo altresì importante che vengano dotati delle moderne tecniche per l’efficientamento energetico come ad esempio l’installazione di pannelli solari sui tetti degli stessi. Allo stesso modo sarebbe utile che le nuove strutture siano dotate di sistemi per il recupero delle acque piovane da poter riutilizzare negli stessi edifici o altri adiacenti dando così il via attraverso questa serie di opere pubbliche ad un progetto complessivo di efficientamento energetico e recupero delle risorse idriche che porti nei prossimi anni la nostra collettività ad essere all’avanguardia in questo settore. Come Udc auspichiamo che con questa serie di opere ci si avvii a dare attraverso l’edilizia pubblica un segnale importante per tutti poiché i cambiamenti climatici, le ricorrenti crisi energetiche, le estati spesso siccitose degli ultimi anni dimostrano che occorre attrezzarsi per usare al meglio le risorse al fine di affrontare con avvedutezza le difficoltà che ciclicamente si presentano".

ma. ca.