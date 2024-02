"Per ogni donna c’è ancora un domani"

TERRE ROVERESCHE

Un incontro-dialogo tra donne, per le donne e non solo. Per ascoltare testimonianze e parlare di diritti, vite e speranza. Il Comune di Terre Roveresche, in collaborazione con l’Associazione Vittime Riunite d’Italia, ha organizzato per domani l’incontro pubblico dal titolo ‘#Non solo 25 Novembre #Non solo 8 Marzo. C’è ancora un domani… per ogni donna’. L’appuntamento è per le 21 all’auditorium Santa Caterina di Orciano. A moderare i lavori sarà Lucia Borsini (in foto con Sabina Stortiero), vicesindaco con delega alle politiche sociali e per la famiglia, che evidenzia: "Il titolo dell’iniziativa è eloquente; interventi di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e la discriminazione in base al genere, sulla promozione delle pari opportunità e sull’empowerment vanno promossi e condotti 365 giorni all’anno. Ed è per questo, che sto lavorando insieme alla presidente del consiglio comunale Sabina Stortiero (che sarà presente domani nelle vesti di relatrice) all’apertura di uno sportello dedicato alle donne e alla famiglia". All’incontro porteranno il loro contributo anche Eleonora Giovannini, scrittrice e giornalista, che racconterà la propria esperienza di vittima di stalking; la psicologa e psicoterapeuta Laura Brutti, che affronterà la questione relazionale e dei sentimenti; l’avvocato e viceprocuratore onorario Catia Letizi, che approfondirà il tema dei diritti; e la Consigliera di Parità della Provincia e sindaco di Borgo Pace, Romina Pierantoni. La partecipazione é libera.