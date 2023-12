Perdono per protesta: 27-0. Il giudice li punisce: "Scelta antisportiva"

Sammartinese Next Generation-Nuova Bedosti 27 a 0. È il risultato sorprendente di sabato scorso per la gara giocata sul campo supplementare sintetico di Fossombrone tra le due compagini impegnate nella decima giornata del girone B di Terza categoria. Risultato non convalidato dal giudice sportivo, con una sanzione a carico della Nuova Bedosti di 200 euro con la seguente motivazione: "Viene applicata la complessiva sanzione pecuniaria di 200 euro determinata come segue: 50 euro per ritardata presentazione della distinta con conseguente ritardato inizio della gara di dieci minuti; 150 euro per comportamento caratterizzato dal mancato rispetto dei principi generali di lealtà e correttezza come si evince dal punteggio (27 reti subite) e da quanto riferito dall’arbitro riguardo all’atteggiamento rinunciatario ed evidentemente improntato alla volontà di perdere la gara". Un risultato che poteva essere un record nazionale (superiore anche alle partitelle in parrocchia) se non fosse che il giudice sportivo non lo ha omologato. Il giudice molto probabilmente assegnerà la vittoria alla Sammartinese a tavolino per 3 a 0. Il punteggio di 27-0 sarebbe frutto di una presa di posizione della Nuova Bedosti per un avvallamento del terreno ritenuto pericoloso e la conseguente scesa in campo in una specie di "allenamento passivo".

Ma come spiegano l’accaduto i dirigenti delle due squadre? Sponda ospite si preferisce il silenzio in attesa del pronunciamento del giudice sul ricorso inoltrato, con tanto di fotografie allegate relative alle condizioni del campo che avrebbe scoraggiato i giocatori a impegnarsi per evitare di farsi male (molti di loro lavorano). Il presidente della Sammartinese Federico Gorgolini invece spiega: "Davanti all’area di rigore c’è un avvallamento. Ma il campo supplementare sintetico di Fossombrone è omologato regolarmente. Abbiamo il permesso per giocarci e ci abbiamo sempre giocato. L’impressione è che gli avversari abbiano preso la palla al balzo per non giocare, visto che il campo è omologato, è in buone condizioni, pur con quell’avvallamento, ma niente di eclatante. Ci dispiace che la Bedosti non abbia giocato. Sarebbe stato meglio forse giocare e poi fare ricorso. Ho visto gente appoggiata nel palo, altri nella rete, alcuni parlavano tra loro mentre noi giocavamo. Il risultato non è veritiero, abbiamo praticamente giocato da soli. Non è stato uno spettacolo sportivo edificante. Ciò che mi dispiace non è tanto il ricorso, ma l’atteggiamento dell’avversario che avrebbe dovuto forse avere rispetto per sè, per gli altri e per lo sport. La Nuova Bedosti è ultima a zero punti: 5 gol segnati e 43 subiti, esclusi i 27 di sabato scorso.