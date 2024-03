Pergolese alle prese coi Portuali. E il Valfoglia ospita il Fabriano

Il campionato di Promozione oggi presenta le restanti quattro partite. Calcio d’inizio alle ore 15.

Gabicce Gradara- Barbara Monserra. Il Gabicce Gradara che affronta al Magi il Barbara Monserra avrà indisponibile mezzo organico: Fattori, Torsani, Domini e Costa, tutti squalificati, poi Tombari infortunato alla pari dei giovani Bergamini e Morini mentre l’altro under Semprini dovrebbe dare forfait perché impegnato con la Nazionale Under 18 di San Marino al torneo Caput Mundi. "È una stagione in cui praticamente mai abbiamo avuto l’organico al completo. - dice l’allenatore del Gabicce Gradara Angelini- Basta questo dato: tra i pali abbiamo schierato sei portieri. Detto questo, cercheremo con tutte le forze i tre punti, non mi piango addosso e riuscirò a schierare una formazione all’altezza della situazione perché la rosa ha molti petali. Il pacchetto degli under è ben guarnito: Gabrielli, Magi, Fuzzi, Bacchini mi danno tutte le garanzie e spero di portare in panchina Morini per utilizzarlo eventualmente per uno spezzone. Tutti daranno il massimo per centrare l’obiettivo. Abbiamo una gran rabbia dentro, una grande voglia di raggiungere la salvezza diretta che dista a 11-12 punti nelle restanti sette partite e quella di domenica di fronte al nostro pubblico deve darci una forte spinta. Dobbiamo fare risultato da un lato per la rincorsa sul Villa San Martino che è avanti di due lunghezze, per tenere a distanza chi sta alle nostre spalle e mettere a dieci punti la penultima, il gap che farebbe saltare per regolamento il playout quintultima-penultima". Arbitro Michele Cesca di Macerata.

Biagio Nazzaro- Villa San Martino. Un Villa San Martino in salute come evidenziato nelle ultime gare cercherà di strappare al Comunale di Chiaravalle un risultato positivo al fine di centrare l’obiettivo della salvezza. La Biagio Nazzaro dal canto suo cercherà i tre punti per non perdere il contatto dalle posizioni che contano. Arbitro Alessandro Ulisse di Macerata.

Unione Calcio Pergolese- Portuali Calcio Ancona. "I Portuali è una squadra con grandi individualità soprattutto nel reparto avanzato- sottolinea l’allenatore della Pergolese Max Guiducci- comunque noi dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita, sappiamo che in tutte le partite abbiamo fornito, sia in casa che fuori, delle ottime prestazioni perciò anche oggi cercheremo di metter un nostro tassello per il nostro obiettivo che è la salvezza. Faremo di tutto pe riportare a casa un risultato positivo. I ragazzi stanno bene. Arbitro Riccardo Latuga di Pesaro.

Valfoglia- Fabriano Cerreto. "Con la co-capolista Fabriano oggi in casa- spiega il dg del Valfoglia Andrea Rossi- sarà come scalare l’Everest senza ossigeno. Siamo da un mese in piena emergenza con troppi giocatori importanti fuori". Arbitro Lorenzo Paoletti di Fermo.

Amedeo Pisciolini