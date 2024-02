Pergolese ci prova a Fabriano

In Promozione due le gare odierne a completamento della sesta giornata del girone di ritorno.

Fabriano Cerreto- Unione Calcio Pergolese. Si gioca allo Stadio Comunale "M.Aghetoni" di Fabriano alle ore 15. "Partita per noi importante perché dobbiamo dare continuità ai risultati- osserva alla viglia del match l’allenatore della Pergolese Max Guiducci- veniamo da cinque risultati postici consecutivi e vogliamo continuare su questa strada. Ci andiamo a misurare con la prima in classifica e questo deve essere da stimolo, comunque una gara importante, non scontata, non bisogna prenderla alla leggera, è importante fare la prestazione anche per avere un’autostima ancora più forte". Assente forzato nella Pergolese il centrocampista Michele Carbonari infortunatosi domenica scorsa al novantesimo (rottura del tendine di Achille) dopo la solita grande prestazione (ha fornito anche l’assist per il gol di Fraternali). "Purtroppo la mia stagione finisce qui- dice il giocatore- però non mollerò. Mi sono operato martedì a Senigallia e ora ci sono i tempi di recupero e saranno un po’ lunghi, ma tornerò". Arbitro Tommaso Domizi di Macerata. L’altra partita è Biagio Nazzaro- Moie Vallesina. Calcio d’inizio alle ore 15 allo stadio Comunale di Chiaravalle. Arbitro Enrico Spadoni di Pesaro. In Prima categoria oggi si giocano le due restanti partite del girone A. Avis Montecalvo- Falco Acqualagna. Si gioca al Comunale di Borgo Massano (Montecalvo inFoglia) alle ore 15. Arbitro Mario Pirovano di Macerata. Vadese Calcio –Pesaro Calcio. Si scende in campo al Comunale ‘Ceccarini’ di Sant’Angelo in Vado alle ore 15. Arbitro Youssef Diouane di Fermo. In Seconda categoria per il girone A si gioca la partita Schieti- Valfoglia Tavoleto. Calcio d’inizio alle ore 15 al Comunale di Schieti (Urbino). I ragazzi di mister Pessina vorrebbero regalare ai propri sostenitori il primo sorriso della stagione non avendo ancora gioito per una vittoria. Da parte del Valfoglia Tavoleto però c’è la voglia di riportare a casa un bel risultato. Potrebbe venir fuori una bella partita. Arbitro Cristiano Carnevali di Ancona.

am.pi.