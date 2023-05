Pericolante un muro a Piansevero

Cinquant’anni dopo, la scarpata sottostante alla scuola di Piansevero torna a muoversi. Solo che, se nel 1973 al di sotto di essa non era ancora stato edificato alcunché, questa volta lo smottamento, avvenuto nella parte più a valle, rischia di far cedere circa 20 metri del muretto di contenimento a ridosso dei condomini di via Lumumba nel frattempo edificati.

"Il movimento è cominciato lunedì, causato dalle piogge della scorsa settimana – ha commentato il sindaco, Maurizio Gambini, parlando del fatto durante l’incontro coi cittadini di Piantata, Piansevero e Fontesecca –. Come prima cosa gli operai del Comune hanno puntellato il pezzo di muro interessato, poi dovremo intervenire per sistemare la situazione, perché quella frana va scaricata subito".

Nel frattempo è stata ripristinata la viabilità in località Colonna, dove la strada era stata ostruita da frane staccatesi la scorsa settimana, che avevano anche costretto Marche Multiservizi a togliere temporaneamente la batteria per conferire i rifiuti, mentre si sta definendo il da farsi in merito allo smottamento lungo la Sp Feltresca, che aveva tagliato fuori Gadana per un giorno: "Dovremo fare palificate a valle e a monte, perché la frana va bloccata, mentre altri tratti più su, verso Urbino, erano già stati sistemati in passato – prosegue Gambini –. Adesso stenderemo una relazione geologica su quel punto specifico, per cui servirà circa un mese, poi, in base ai risultati, predisporremo i lavori, che vanno assolutamente eseguiti: non possiamo arrivare al prossimo inverno in queste condizioni, col rischio che lo smottamento riparta. Rifaremo tutto l’asse stradale, camminamento compreso, e probabilmente riporteremo la carreggiata sul tracciato pre-frana, magari sfruttando lo slargo che abbiamo creato per disegnare una curva più dolce".

Nicola Petricca