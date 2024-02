Pesaro Calcio vince 3-1 contro il Real Altofoglia, undicesimo risultato utile consecutivo

REAL ALTOFOGLIA

1

PESARO CALCIO

3

REAL ALTOFOGLIA: Ndiaye, Bonelli, Gabellini D, Mazzanti (33’ st Santini), Bricca (23’ st Fabbri Matteo), Amantini, Corsini, Gabellini N, Allegretti (14’ st Torreggiani), Brugnettini, Ricci. All. Melini T.

PESARO CALCIO: Ottavi, Procaccini, Berti, Pangrazi, Boccioletti, Attorresi, Montagna, De Angelis (7’ st Valentini), De Gennaro, Casoli (41’ st Gualandi), Giovanelli (36’ st Giovanelli). All. Pentucci.

Arbitro: Mancini di Ancona

Reti: 45’ pt De Angelis, 8’ st Casoli, 39’ st Brugnettini (rig), 47’ st Procaccini.

BELFORTE ALL’ISAURO

Pesaro Calcio corsara in casa Real Altofoglia. Nella prima frazione i ritmi a tratti si fanno asfissianti grazie al pressing alto da parte di entrambe le compagini, latitano però le occasioni da rete. Al 45’ gli ospiti concretizzano al meglio la prima palla buona con De Angelis che dal limite sfrutta una ribattuta corta e trova l’angolino basso. Nella primissima palla della ripresa incomprensione tra Ndiaye e Amantini ma gli ospiti non sfruttano il regalo. Il Real ci prova col solito Brugnettini da punizione ma è bravo Ottavi. Poi ecco il 2-0 per la Pesaro Calcio con Casoli direttamente da calcio di punizione dal limite. Nel finale il Real rientra in partita con Brugnettini che si procura e trasforma il rigore. Ma ad inizio recupero su calcio di punizione Procaccini chiude la partita e regala l’undicesimo risultato utile consecutivo.