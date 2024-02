Pesaro Capitale anche dell’Infanzia: letture, laboratori e incontri per ’esserci’ davvero

Non solo un anno da ‘Capitale della Cultura’ ma anche da ‘Capitale dell’infanzia’. Tra Laboratori, gruppi di lettura, esperienze sensoriali, e tante iniziative per tutto il 2024 si cercherà di riscoprire il senso del legame bambino-adulto che, ai giorni d’oggi, è stato ‘piegato’ dal web. Un’idea che nasce come campanello di allarme per confrontarsi sui continui cambiamenti sociali e tecnologici spostando i riflettori sulla crescita e sui rapporti dei cittadini più giovani. "Siamo molto contenti di presentare la nuova campagna ‘Sono qui. Quando sono con te sto con te / relazioni attente per il benessere di bambine e bambini’ – spiega Camilla Murgia, assessore alla Crescita –. E’ un’iniziativa che si articola in diverse attività in cui potranno partecipare bambini e adulti insieme. Ci saranno appuntamenti con degli esperti per riflettere sulle conseguenze dell’uso della tecnologia che sta comportando per le nuove generazioni, inoltre, sarà riproposta, dal 23 febbraio al 10 marzo, la mostra ‘Arcipelaghi’ a Palazzo Gradari. Altra novità è che sono state portate in giunta due nuove linee guida educative che si aggiungono alle tre già depositate".

Un programma ricco che conterà 9 appuntamenti dal 17 febbraio al 14 dicembre e coinvolgerà ben 27 scuole tra nido e infanzia che, a turno un sabato al mese, saranno protagoniste. "’Il sabato dei bambini e delle bambine’, questa un’iniziativa che aprirà le porte degli istituti a dei laboratori mattutini volti a far dialogare genitori e bambini insieme proponendo delle attività per sperimentare delle situazioni per stimolare il rapporto genitore-figlio – spiega Simona Bertozzini, responsabile attività educative –. Questo progetto si inserisce bene nel dossier di Pesaro 2024 perché saranno coinvolti anche i progetti ‘A voce tua’ e ‘Botanica partecipata’. La prima data è il 17 febbraio alle 9;30, al nido Filippini con ’Il mondo al nido’, un laboratorio di lettura di libri in lingua straniera dei genitori dei bambini e laboratori creativi ispirati ai racconti letti.

Stessa data per le "Storie per tutti i popoli: letture di albi illustrati o di brevi racconti in lingua" con un laboratorio di creazione di bandiere per "nuovi Paesi da creare e abitare" che si terrà alla Gulliver (scuola dell’infanzia) in via Flaminia 311". Qual’è il significato dello slogan della campagna? "Lo slogan vuole porre l’attenzione sul fatto che fin dall’infanzia i bambini sono circondati da schermi e questo porta a un fenomeno di distrazione rispetto alla realtà – afferma Valter Chiani, dirigente dei servizi alla persona –. Proponiamo sul tema un ciclo di conferenze che partirà il 25 marzo alle 20.45, nell’Auditorium di palazzo Montani Antaldi con Rosario Montirosso che parlerà dell’impatto del digitale sulle relazioni".

Per informazioni e prenotazione ai laboratori consultare il sito del comune di Pesaro o di Pesaro 2024. La mostra sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19; il weekend dalle 10 alle 18. Tutti coloro che vorranno dare il proprio apporto professionale potranno far parte del progetto contattando la segreteria allo 0721.387344 o segr.coordinamento@comune.pesaro.pu.it.

Ilenia Baldantoni