Pesaro ci prova con il Valpolicella

Oggi, alle 15.30 al Teknowool Rugby Park, si gioca la decima giornata di ritorno e ultima partita casalinga di stagione per il campionato di serie A della Fiorini Pesaro Rugby. Avversaria del giorno Valpolicella Rugby 1974. La formazione veneta è all’ultimo posto in classifica con 24 punti, i pesaresi, già salvi, sono invece al 9° gradino con 36. "La squadra sta bene, nonostante la sconfitta nell’ultima partita abbiamo mostrato un buon gioco, come nel resto del campionato – dice il pilone giallorosso Giacomo Leva -. Abbiamo avuto diversi alti e bassi ma abbiamo sempre mantenuto un buon livello di gioco, dimostrando la capacità di stringerci come squadra nei momenti di difficoltà. Raggiungere la salvezza matematica ci ha sollevato il morale ma la concentrazione resta alta. Domenica arriverà Valpolicella che è ancora in lotta per la salvezza e non dovremo mai abbassare la guardia". Una partita comunque importante.

b.t.