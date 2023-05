Pesaro, il pensionato cittadino modello: trova 600 euro e li restituisce

Pesaro, 25 maggio 2023 – Lui, un pensionato residente a Pesaro nel quartiere Tombaccia, faceva la sua passeggiata mattutina. A un certo punto in piazzale Matteotti, davanti al ristorante di sushi, vede per terra un portafogli, pieno: dentro c’erano oltre a tessera bancomat, carta di identità nuova e altri documenti, anche 600 euro in contanti.

Il portafogli apparteneva a Enrico Bodini, titolare con la moglie di un banco di verdura al mercato delle Erbe, all’interno dell’ex convento del San Domenico. E mentre intorno alle 9 di stamattina Bodini correva trafelato ripercorrendo le strade fatte, per tentare di ritrovare quello che aveva perso mentre stava facendo delle commissioni, è arrivata al banco di verdure, sul cellulare di sua moglie, la chiamata con una voce che annunciava il ritrovamento e chiedeva come fare per restituire il tutto. Nel portafogli c’era infatti anche il biglietto da visita dell’attività, con il numero di telefono.

Lieto fine e ricompensa: ma il pensionato non ha voluto neanche dire come si chiamava.