‘Pesaro pensa’:: "Una statua per la Tebaldi"

Adesso diventa ufficiale: una associazione culturale cittadina ha presentato all’amministrazione comunale la richiesta di un riconoscimento, una statua, anche per Renata Tebaldi (foto), la grande rivale della Callas. Si formalizza così un problema che era emerso, a più voci, quando l’amministrazione annunciò che avrebbe dedicato una statua a Luciano Pavarotti, posizionata poi davanti al teatro Rossini. Torna alla ribalta Renata Tebaldi, ma a questo punto è possibile che una richiesta analoga verrà formalizzata anche per Mario Del Monaco che è sepolto al cimitero centrale. A sollecitare l’amministrazione per la realizzazione una statua a Renata Tebaldi è stata l’associazione "Pesaro Pensa", un gruppo legato dall’arte e la cultura. Il quale ricorda che la grande cantante lirica, che ha calcato il palcoscenici di tutto il mondo, era nata a Pesaro ed al conservatorio Rossini, proveniente da Parma, aveva svolto il perfezionamento con l’insegnante Carmen Melis. Va detto che in città ci sono ancora i parenti del grande soprano lirica e sono la famiglia Alberini.

l Gruppo “Pesaro Pensa”, "consapevole dell’inestimabile valore artistico e del grande orgoglio che Renata Tebaldi rappresenta per la città natale, ha richiesto al Comune di commissionare a uno scultore di talento la realizzazione di un monumento celebrativo, da collocare in un luogo di notevole visibilità del centro storico, come Piazza del Popolo o Piazza Lazzarini".

Va detto che Arturo Toscanini, il celebre direttore d’orchestra, al termine del concerto di inaugurazione del teatro della ‘Scala’ a Milano definì Renata Tebaldi la Tebaldi ‘Voce d’angelo’.

Comunque una sollecitazione quella del gruppo ‘Pesaro Pensa’ perché l’assessore alla Cultura Daniele Vimini aveva il problema già presente ed in agenda.