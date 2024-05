Pesaro-Pola domani al via. Superata quota 30 barche

Superata quota 30 imbarcazioni iscritte, la 38ª regata sulla rotta dei trabaccoli si avvia ad un numero importante per la partenza prevista giovedì 2 maggio, alle ore 16, dal porto di Pesaro. C’è aria di un rinnovato entusiasmo e mobilitazione tra i soci della Lega Navale pesarese anche per merito della Tartana arrivata da Pola, una barca d’epoca del 1927, interamente in legno, che ha calamitato attorno a sè interesse e curiosità. Ieri, a dare il benvenuto all’equipaggio capitanato dal comandante Livio Jelcic, il sindaco Ricci e l’assessore allo sport Della Dora: "Dopo la bici, è ora che lei cominci ad andare in barca" l’invito del presidente Rossini a Ricci che ha promesso che ci proverà. Intanto gli equipaggi stanno ultimando gli ultimi preparativi e oggi per molti di loro sarà un 1° maggio di lavoro per sistemare le barche e preparare le vivande per la traversata, che anche quest’anno sarà in un’unica manche.