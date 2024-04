Pesaro riesce a sbancare Imola. Ora altra trasferta con il Rimini

Nella seconda giornata del campionato di serie C, la squadra del Baseball Pesaro ritorna vincente per 1-11 dalla trasferta contro i Redskins Imola. Le premesse non erano delle migliori, il manager Iacomucci con a disposizione un roster decimato dalle assenze ha chiesto ed ottenuto il massimo impegno dai propri giocatori di fronte ad un avversario che da diversi anni ha sempre raggiunto il traguardo dei playoff di categoria. La squadra ha saputo affrontare con determinazione l’incontro, maturando inning dopo inning valide e punti, fermando con prontezza tutte le occasioni in attacco dell’Imola. Sul monte di lancio prestazione da incorniciare per il partente Francesco Marcuccio e del closer Diego Albertoni, che supportati da una spettacolare difesa ispirata da Simone Francescangeli, subirà solamente il punto della bandiera da parte della squadra ospite nel corso della quinta ripresa. Il risultato finale nasconde in realtà una partita sostanzialmente equilibrata, dove le mazze pesaresi hanno faticato a trovare il ritmo giusto per garantirsi il comodo punteggio. Fondamentali sono state le lunghe valide di Michael Cifalinò e di Ronald Rodriguez, capaci di scagliare la pallina oltre gli esterni, permettendo ai biancorossi di concretizzare i diversi uomini in base presenti e segnare i punti per il distacco. Ora con i piedi per terra si torna al lavoro per preparare la terza trasferta consecutiva contro il Rimini 86 domenica 28 aprile.

